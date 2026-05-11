Mamadou Sangaré succès à Achraf Hakimi

Une logique respectée. Mamadou Sangaré a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2026 décerné par RFI et France 24, récompensant l e meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 . Avec 313 points , le milieu de terrain malien du RC Lens devance largement les deux internationaux sénégalais Lamine Camara (94 points) et Moussa Niakhaté (84 points) .

𝑅𝐶 𝐿𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖 🇲🇱 Étincelant tout au long de cette campagne 2025/26 de @Ligue1, Mamadou Sangaré remporte le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain du Championnat de France. Félicitations @msangare2002 ! 👏#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/58CC0enqY8…

CT pour SOFOOT.com