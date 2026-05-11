Neymar s’illustre avant la liste du Brésil pour le Mondial
La meilleure des réponses, c’est sur le terrain. Dans l’œil du cyclone ces derniers jours à cause de son altercation virulente avec le fils de Robinho à l’entraînement, Neymar a été déterminant dans le succès de Santos face au Red Bull Bragantino (2-0).
Neymar peut rêver de la Coupe du monde
Alors que son club lutte pour le maintien en Série A brésilienne et n’avait remporté que 3 matchs sur les 14 premiers de championnat, la star brésilienne de 34 ans a ouvert le score dans le temps additionnel juste avant la pause (45 e +6). Pour célébrer son but, Ney est parti voir sa mère au bord du terrain. La raison ? C’est la fête des mères au Brésil !…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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