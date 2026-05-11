Les cadres de l'OL sont cash après la défaite à Toulouse
Un revers et des regrets. L’Olympique lyonnais s’est incliné sur le terrain de Toulouse (2-1) lors de la 33 e journée de Ligue 1, ce dimanche, perdant ainsi sa troisième place, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions .
« La pire opération possible »
Les cadres de l’OL n’ont pas caché leur frustration après la rencontre. « C’est la pire opération possible , déplore Moussa Niakhaté . C’est une très mauvaise opération. On perd pendant que nos concurrents directs gagnent. On ne peut faire qu’une chose : travailler et gagner la semaine prochaine (contre Lens, NDLR). » …
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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