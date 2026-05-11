Mikel Arteta salue le courage des arbitres d’avoir annulé le but de West Ham

Il faut le dire quand c’est bien. Le technicien d’Arsenal, Mikel Arteta, a félicité la décision de la VAR d’annuler le but égalisateur de West Ham dans le temps additionnel de la rencontre entre les deux équipes londoniennes, remportée par les Gunners (0-1). En effet, une faute sur David Raya précédant le but de Callum Wilson a été détectée, après le visionnage des images. « C’était une décision de l’arbitre très courageuse, mais aussi très cohérente avec ce dont ils ont parlé toute la saison. »

Arsenal a eu chaud en fin de match face à West Ham avec ce but à la 95e minute refusé pour une faute sur David Raya 🥵 Cette saison de Premier League sera disputée jusqu'au bout 👊#WHUARS | #PremierLeague pic.twitter.com/534Uc8uXam…

TC pour SOFOOT.com