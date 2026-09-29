Selon ce coach, un joueur français est le portrait craché de Michael Jordan

Croc love. En l’absence de Kylian Mbappé, et avec Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi, Désiré Doué s’est mué en leader d’une attaque composée, en plus du Parisien, de Bradley Barcola et Estéban Lepaul. Un trio inédit et un positionnement sur le flanc droit de l’attaque tricolore qui a souri à l’ancien Rennais.

Séduit par la performance du jeune français, Stéphane Jobard, ancien adjoint de Rudi Garcia sur le banc de la sélection belge, s’est montré dithyrambique à son égard dans les colonnes du Parisien : « Chaque fois que je le vois jouer, j’ai l’impression de voir Michael Jordan. Je suis dans l’attente d’un tour de magie chaque fois qu’il touche le ballon, j’ai été bluffé par sa prestation ». Un parallèle élogieux et original qui ravira certainement le principal intéressé, grand fan de NBA.…

MB pour SOFOOT.com