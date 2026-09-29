Pendant que l'équipe de France gagnait, Zidane lui perdait

Pas tous sous la même étoile. Tandis que le pays s’émerveille de l’arrivée de ZZ sur le banc de l’équipe de France, de son aura dès qu’il rentre dans une pièce ou de son iconique « c’est bieng » , il y a aussi Luca Zidane, gardien de Leganés . Et ce lundi soir, au même moment où son daron matait les Belges, le cadet de la fratrie jouait en deuxième division espagnole contre Castellón. Afin de se démarquer de papa et de ne plus marcher dans son ombre, il a perdu.

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LP pour SOFOOT.com