La retraite se profile pour Olivier Giroud

Une page va se tourner. Ce mardi, à la veille de ses 40 ans, Olivier Giroud a annoncé, dans les colonnes de L’Équipe , qu’il pensait très sérieusement à la retraite : « Comme joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison . C’est pour ça que je profite de chaque instant. »

Revenu en Ligue 1 l’an passé sous les couleurs de Lille, l’avant-centre a prouvé qu’il n’avait pas perdu sa principale qualité avec onze pions plantés lors de la saison 2025-2026. Le champion du monde 2018, deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts, s’apprête donc à boucler une carrière assez dingue , marquée par une éclosion tardive, un titre de champion de France avec Montpellier et de très belles années à l’étranger.…

EL pour SOFOOT.com