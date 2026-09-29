On en sait plus sur la rémunération de Zinédine Zidane en équipe de France

On en sait plus sur la rémunération de Zinédine Zidane en équipe de France

ZZ, DD : deux styles différents, un même salaire. Selon les informations de L’Équipe , Zinédine Zidane perçoit le même salaire que celui de son prédecesseur à la tête des Bleus Didier Deschamps .

Le quotidien parle de 300 000 euros bruts mensuels , une somme sur laquelle Zidane n’a pas souhaité négocier malgré les rumeurs prêtant à ZZ des exigences pécuniaires plus élevées. La FFF ne comptait de toute façon pas offrir un traitement de faveur à son ancien numéro 10, considérant que diriger l’équipe de France n’était pas une question d’argent pour Zizou.…

MB pour SOFOOT.com