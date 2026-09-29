Le gardien de Majorque blessé à la cantine
Mauvais endroit au mauvais moment. La cantine, c’est un souvenir joyeux, où l’on mange avec ses potes avant d’entendre la maudite sonnerie de retour en classe. Pour Iván Cuéllar, gardien du RCD Majorque, la cantine va maintenant devenir un traumatisme . Alors qu’il était tranquillement en train de se sustenter, il s’est fait assommer par « un élément de décoration » . Ça aurait pu être drôle si le joueur n’avait pas fini à l’hôpital.
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