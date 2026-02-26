Selma Bacha et Naomi Feller forfaits pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2027

La tuile. Le couperet redouté est finalement tombé pour Selma Bacha. Touchée à la cheville lors du match face à Dijon (0-4) en Coupe LFFP le 14 février, la latérale de l’OL Lyonnes et des Bleues va de nouveau manquer le rassemblement de l’Equipe de France à cause d’une entorse à la cheville droite. Tout comme l’attaquante du Real Madrid, Naomie Feller comme l’a annoncé la FFF dans un communiqué.

Naomie Feller et Selma Bacha, toutes deux arrivées blessées au rassemblement des Bleues ce mercredi, ont dû quitter le groupe France ❌ Elles ne seront pas remplacées. pic.twitter.com/Y20u3wDndq…

LB pour SOFOOT.com