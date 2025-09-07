Sélections et clubs : comment s’entendre sur les blessures ?

Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont ravivé les tensions entre le PSG et l’équipe de France. Ces couacs ne sont pas les premiers entre les clubs et les sélections, mais ils rappellent à quel point la coopération entre les différents staffs coince encore.

Et si un événement fâcheux était à l’origine d’une petite révolution ? Dans la foulée du beau succès de l’équipe de France face à l’Ukraine vendredi soir (2-0), tous les acteurs de la rencontre semblaient être satisfaits de lancer de la meilleure des manières cette campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Mais il était impossible de ne pas penser à la seule ombre au tableau : les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier, victime d’une « déchirure des ischio-jambiers droits » , sera absent entre six et huit semaines, et loupera donc le début de la Ligue des champions contre l’Atalanta puis le duel face à Marseille en Ligue 1. Le second, touché au « soléaire du mollet droit » , manquera au moins trois semaines de compétition, et donc également la reprise de la C1. Un épisode regrettable pour Paris, d’autant que le club de la capitale avait fait part au staff des Bleus de sa vive inquiétude quant au risque de blessure des siens à la veille de la rencontre. La suite est connue. Maintenant, quelles sont les solutions pour éviter que ce cas de figure ne se répète sans cesse ?

« Le risque zéro n’existe pas »

⁠Depuis plusieurs années, les sélections n’ont plus vraiment le dernier mot sur les clubs. Si ce sont souvent les équipes de jeunes qui en pâtissent, la force de frappe des grands noms européens empêche aussi certains pays de pouvoir profiter pleinement de leur vivier. Dans un football où l’argent est roi, les contrats juteux priment sur l’amour de la nation. Et forcément, lorsque les choses tournent mal, à l’instar de cette double blessure des Parisiens, les arguments avancés par Didier Deschamps peinent à convaincre : « On a toujours fait les choses avec sérieux et professionnalisme. Mais je comprends (la réaction du PSG) , a déclaré le sélectionneur dans Téléfoot . Si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où il y a des joueurs sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. […] Dans la semaine qui a précédé, on a fait ça avec sérieux en demandant le ressenti du joueur avant chaque séance. » </em

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com