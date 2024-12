Seko Fofana vers un retour en Ligue 1 ?

Seko plaît toujours autant dans l’Hexagone.

L’ancienne star du RC Lens, partie en 2023 en Arabie Saoudite, pourrait faire son retour en France. Selon les informations du journal L’Equipe , Seko Fofana serait l’une des priorités du mercato hivernal du Stade Rennais . Convoité par Arnaud Pouille, le nouveau président du club et ancien DG de Lens où Fofana et lui y ont écrit ensemble certaines des plus belles pages récentes de l’histoire du club de l’Artois, Fofana (29 ans) – prêté cette saison par Al Nassr à Al Ettifaq – aurait été sensible à la proposition d’un contrat de quatre ans émise par les dirigeants rennais .…

AC pour SOFOOT.com