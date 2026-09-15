Seko Fofana tire sa révérence avec la Côte d’Ivoire

L’éléphant quitte la pièce. Dans un communiqué publié sur Instagram , Seko Fofana a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. « C’est le moment pour moi de tourner la page. C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays. Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d’Ivoiriens. », a-t-il écrit avec fierté.

Pas le même impact qu’à Lens

Aujourd’hui à Porto, l’icône des Sang et Or aura été appelé 34 fois sous le maillot ivoirien, sa première étant sous Marc Wilmots. Plus présent après son succès à Lens, le milieu de terrain aura été un artisan du titre lors de la CAN 2023, notamment avec sa passe décisive pour assassiner le Mali en quarts de finale. Mais ce fut l’un de ses rares moments de gloire pour la patrie. À 31 ans, le bulldozer aura aussi droit à son apparition à la Coupe du monde 2026, où il aura vite été mis sur le banc par Christ Inao Oulaï.…

MP pour SOFOOT.com