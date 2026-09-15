 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Seko Fofana tire sa révérence avec la Côte d’Ivoire
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 00:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Seko Fofana tire sa révérence avec la Côte d’Ivoire

Seko Fofana tire sa révérence avec la Côte d’Ivoire

L’éléphant quitte la pièce. Dans un communiqué publié sur Instagram , Seko Fofana a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. « C’est le moment pour moi de tourner la page. C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays. Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d’Ivoiriens. », a-t-il écrit avec fierté.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pas le même impact qu’à Lens

Aujourd’hui à Porto, l’icône des Sang et Or aura été appelé 34 fois sous le maillot ivoirien, sa première étant sous Marc Wilmots. Plus présent après son succès à Lens, le milieu de terrain aura été un artisan du titre lors de la CAN 2023, notamment avec sa passe décisive pour assassiner le Mali en quarts de finale. Mais ce fut l’un de ses rares moments de gloire pour la patrie. À 31 ans, le bulldozer aura aussi droit à son apparition à la Coupe du monde 2026, où il aura vite été mis sur le banc par Christ Inao Oulaï.…

MP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu
    Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu
    information fournie par So Foot 14.09.2026 23:48 

    Après les Martine, les Mathieu. Ayant pris sa retraite professionnel il y a six ans déjà, Jérémy Mathieu cherche toujours plein d’opportunités de pimenter sa vie. Au micro d’ICI , l’ancien international (5 sélections) s’est confié sur le spleen que l’on peut avoir ... Lire la suite

  • Villarreal emmène son sous-marin dans les abysses
    Villarreal emmène son sous-marin dans les abysses
    information fournie par So Foot 14.09.2026 23:11 

    Villarreal 1-2 Real Betis Buts : Gerard Moreno (29 e ) pour le sous-marin // Cucho (39 e ) et Natan (43 e ) pour les Verdiblancos. Plus d’infos à venir… … MP pour SOFOOT.com

  • Si les candidats au Ballon d’or étaient des candidats à l’élection présidentielle
    Si les candidats au Ballon d’or étaient des candidats à l’élection présidentielle
    information fournie par So Foot 14.09.2026 23:08 

    La cérémonie du Ballon d’or aura lieu le 26 octobre prochain. D’ici-là, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et les 27 autres prétendants vont faire la tournée des popotes pour expliquer leurs programmes. Pour y voir plus clair dans cette jolie liste, les ... Lire la suite

  • Leeds éclate Newcastle et lance son conte de fées
    Leeds éclate Newcastle et lance son conte de fées
    information fournie par So Foot 14.09.2026 22:59 

    Leeds United 4-1 Newcastle United Buts : Lewis Miley (CSC, 32 e ), Bogle (34 e ), Calvert-Lewin (45 e ) et Okafor (59 e ) pour les Peacocks // Bazoumana Touré (90 e ) pour les Magpies. Cette quatrième journée de la saison 2026-2027 de Premier League aurait pu être ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank