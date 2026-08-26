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Seko Fofana retourne à Porto
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 17:34
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Seko Fofana retourne à Porto

Seko Fofana retourne à Porto

Le mariage n’aura décidément jamais lieu. Parti à Porto de février à mai dernier, Seko Fofana repart chez les Dragões puisque le Stade Rennais prête à nouveau son milieu de terrain à l’écurie portugaise, sans option d’achat , pour la saison.

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