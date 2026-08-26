Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Seko Fofana retourne à Porto
information fournie par So Foot•26/08/2026 à 17:34
Le mariage n’aura décidément jamais lieu. Parti à Porto de février à mai dernier,
Seko Fofana repart chez les
Dragões
puisque le Stade Rennais prête à nouveau son milieu de terrain à l’écurie portugaise, sans option d’achat
, pour la saison.
La star française des bassins Léon Marchand s'est qualifiée vendredi pour la finale du 200 m papillon des championnats d'Europe de natation disputés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le quadruple champion olympique, notamment sur ...
Lire la suite
Double drague. Sunderland a envoyé une offre de prêt à Manchester City pour récupérer Jack Grealish , révèle The Athletic . Le club de Régis Le Bris prendrait une partie de son salaire et inclurait la possibilité de rendre le transfert définitif au moment où son ...
Lire la suite
La commission nationale d’éthique de la FFF a décidé, selon les informations de L’Équipe , de convoquer Abdelatif Kherradji devant son Conseil de discipline . L’arbitre français a été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales le 19 août ...
Lire la suite
Un robot humanoïde chinois a couru le 100 mètres en 8,64 secondes mercredi, soit près d'une seconde de moins que le record du monde détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, à l'issue d'une compétition de cinq jours marquée par des "athlètes" robotiques et des tests ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer