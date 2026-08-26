Encore du mouvement en attaque au LOSC ?

Chaud devant ? Alors que le LOSC a officialisé ce mercredi l’arrivée en prêt de Dilane Bakwa en provenance de Nottingham Forest et la vente d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City , les coups de fil pourraient bien continuer de fuser pour renforcer l’attaque des Dogues. Selon L’Equipe , Martin Terrier serait tout proche de revenir en France du côté de son club formateur .

L’attaquant du Bayer Leverkusen serait enclin à rentrer au bercail pour retrouver des couleurs. Après avoir claqué des buts et émerveillé les amateurs de galettes à Rennes, le bonhomme de 29 ans peine à briller en Allemagne. Toutefois, le club outre-Rhin et le salaire du joueur empêchent Olivier Létang et ses copains d’avancer sur le dossier.…

SW pour SOFOOT.com