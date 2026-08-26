L’arbitre condamné pour violences conjugales va passer au Conseil de discipline de la FFF

La commission nationale d’éthique de la FFF a décidé, selon les informations de L’Équipe , de convoquer Abdelatif Kherradji devant son Conseil de discipline . L’arbitre français a été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales le 19 août dernier.

Malgré cette décision de justice, dont il peut faire appel jusqu’à vendredi 17 heures, il est tout de même inscrit parmi les arbitres de Ligue 1 pour la saison en cours. Il avait vu sa peine assortie d’une interdiction de contact avec la victime pendant trois ans et de l’obligation d’effectuer un stage pour la lutte contre les violences conjugales. D’après le quotidien sportif national, la sanction que risque Abdelatif Kherradji va du rappel à l’ordre jusqu’à la radiation .…

EL pour SOFOOT.com