Natation: Léon Marchand qualifié pour la finale du 200 m papillon pour son retour en individuel

Championnats d'Europe de natation
La star française des bassins Léon Marchand s'est qualifiée vendredi pour la finale du 200 m papillon des championnats d'Europe de natation disputés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Le quadruple champion olympique, notamment sur cette épreuve du 200 m papillon, a remporté sa course en 1'53"95, soit le meilleur temps des demi-finales.
"Pour cette demi-finale, je voulais faire un très bon premier 150 mètres pour tester un peu la douleur. Je fais une belle course. C'est un peu ce que je voulais faire", a déclaré Léon Marchand à la suite de sa course au micro de France Télévisions.
Le Français a rassuré sur l'état de son adducteur, affirmant ne ressentir aucune douleur.
Cette blessure, contractée fin juin lors des championnats de France, l'empêche de dérouler sa brasse et l'a forcé à alléger son programme cette semaine.
Il a renoncé au 400 m quatre nages, au 200 m quatre nages et au 200 m brasse : trois des quatre épreuves lors desquelles il avait glané l'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, à une grosse dizaine de kilomètres de Saint-Denis.
Dans la matinée, il a remporté sa série en 1'55"90, se qualifiant pour les demi-finales avec le quatrième temps, au total.
Le Toulousain de 24 ans n'avait nagé qu'une seule course depuis le début de la semaine en lançant idéalement lundi le relais 4x200 m nage libre, qui a obtenu la médaille d'argent. Léon Marchand avait impressionné en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance (1'43"76).
Le septuple champion du monde sera également engagé sur le 400 m nage libre, dont les séries et la finale sont programmées dimanche.
(Rédigé par Vincent Daheron et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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