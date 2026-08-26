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Natation: Léon Marchand qualifié pour la finale du 200 m papillon pour son retour en individuel
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:54
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Championnats d'Europe de natation

Championnats d'Europe de natation

La star française des ‌bassins Léon Marchand s'est qualifiée vendredi pour la finale du 200 ​m papillon des championnats d'Europe de natation disputés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Le quadruple champion olympique, notamment sur cette épreuve du 200 m ​papillon, a remporté sa course en 1'53"95, soit le meilleur temps des demi-finales.

"Pour cette demi-finale, ​je voulais faire un très bon ⁠premier 150 mètres pour tester un peu la douleur. Je ‌fais une belle course. C'est un peu ce que je voulais faire", a déclaré Léon Marchand à la suite ​de sa course au ‌micro de France Télévisions.

Le Français a rassuré sur l'état ⁠de son adducteur, affirmant ne ressentir aucune douleur.

Cette blessure, contractée fin juin lors des championnats de France, l'empêche de dérouler sa brasse et ⁠l'a forcé à ‌alléger son programme cette semaine.

Il a renoncé au 400 m ⁠quatre nages, au 200 m quatre nages et au 200 ‌m brasse : trois des quatre épreuves lors desquelles il avait ⁠glané l'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, ⁠à une grosse ‌dizaine de kilomètres de Saint-Denis.

Dans la matinée, il a remporté sa série ​en 1'55"90, se qualifiant pour ‌les demi-finales avec le quatrième temps, au total.

Le Toulousain de 24 ans n'avait nagé qu'une seule ​course depuis le début de la semaine en lançant idéalement lundi le relais 4x200 m nage libre, qui a obtenu ⁠la médaille d'argent. Léon Marchand avait impressionné en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance (1'43"76).

Le septuple champion du monde sera également engagé sur le 400 m nage libre, dont les séries et la finale sont programmées dimanche.

(Rédigé par Vincent Daheron et Zhifan Liu, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

Sport
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