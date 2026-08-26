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Jack Grealish et Igor Paixão pourraient jouer cette saison dans la même équipe
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 18:15
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Jack Grealish et Igor Paixão pourraient jouer cette saison dans la même équipe

Jack Grealish et Igor Paixão pourraient jouer cette saison dans la même équipe

Double drague. Sunderland a envoyé une offre de prêt à Manchester City pour récupérer Jack Grealish , révèle The Athletic . Le club de Régis Le Bris prendrait une partie de son salaire et inclurait la possibilité de rendre le transfert définitif au moment où son contrat expirera en juin 2027 à Manchester City.

L’ailier gauche aux gros mollets, qui fêtera ses 31 ans dans deux semaines et qui a coûté 117 millions d’euros aux Citizens en 2021, sort d’un prêt à Everton d’abord intéressant (2 buts, 6 passes décisives en 22 matchs), avant de se fracturer le pied et de se faire opérer en février.…

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