Seko Fofana et un ancien grantatakan de l'OM font le spectacle au Portugal

Porto 1-1 Sporting

Buts : Fofana (76 e ) pour les Dragões // Suárez (100 e ) pour les Lisboètes

Le jour de Rennes. Entré en même temps que Thiago Silva, Seko Fofana a inscrit un but de renard des surfaces. Pour sa première au Portugal, l’ancien Rennais a donné l’avantage à son nouveau club. Contre le double tenant du titre, Porto pensait alors affirmer qu’il était le boss de la saison 2025-2026 de la Liga portugaise. Il croyait finir la soirée tranquille, avec sept points d’avance sur son dauphin, sauf que l’ancien marseillais Luis Suárez a débarqué en toute fin de temps additionnel. Il a marqué son penalty en deux temps à la… 100 ème minute.…

UL pour SOFOOT.com