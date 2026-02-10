Et à la fin, c’est le Stade rennais qui perd

Un peu plus d’un an après son arrivée à Rennes, Habib Beye a vu son aventure prendre fin, ce lundi. Au-delà d’une mauvaise série pour le Stade rennais toujours sixième de Ligue 1, l’entraîneur se trouvait dans une situation intenable, pour diverses raisons. Son successeur pourrait être Franck Haise, mais ce changement ne doit pas masquer les véritables problèmes du club breton.

C’était le mois dernier, à une époque où l’hiver était un peu plus rude dans le nord de la France et où les temps étaient un peu meilleurs au Stade rennais. En tout cas, en apparence. Le 3 janvier, Habib Beye avait décidé de traîner dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy, où son équipe venait de bien lancer son année 2026 et de confirmer sa très bonne dynamique en championnat en battant Lille (0-2). Tout allait bien, il avait fallu des coups de klaxons du car des Rouge et Noir pour presser le coach rennais, qui avait causé tactique et s’était lancé dans une anecdote sur ses années au Red Star.

À une quarantaine de kilomètres, ce samedi après la défaite à Lens (3-1), personne n’a eu besoin d’appuyer sur le champignon pour appeler Beye, resté à peine plus de quatre minutes en conférence de presse pour dire qu’il avait toujours « la passion de continuer » au Stade rennais, dans une ambiance crépusculaire au milieu des murmures qui laissaient entendre que la situation était devenue « intenable » en interne. Un communiqué est venu mettre fin au faux suspense, ce lundi à 13h25, dans lequel le SRFC annonçait avoir « engagé une procédure » contre Habib Beye et ses adjoints (comprendre qu’il n’est pas encore officiellement licencié), à quatre jours de la réception du PSG en championnat. Ainsi va la vie de tempêtes au Stade rennais.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com