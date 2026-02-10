Monaco a du payer 425 000 euros d'amende pour que Pocognoli s'installe sur son banc

Ca fait un Poco de monnaie. Puisqu’il n’a pas de diplôme d’entraîneur valide (le fameux BEPF ou un équivalent), Sébastien Pocognoli ne peut pas s’asseoir sur le banc de l’AS Monaco chaque week-end depuis le 9 octobre, date du limogeage d’Adi Hütter, sans que son club ne paie une lourde amende. Et à ce petit jeu, l’ASM a déjà versé près de 425 000 euros à la FFF. C’est le calcul réalisé par L’Équipe et disponible dans le statut des éducateurs et entraîneurs de football. Cette amende forfaitaire est versée à chaque match de Ligue 1 ou de coupe de France. Près de 750 000 euros sont en jeu d’ici à la fin de la saison.

La tentative du prête-nom Perrinelle

Le technicien belge passe ses diplômes en Belgique. Il devrait être diplômé en fin de saison, indique le journal, qui précise quand même que le club monégasque a tenté de faire passer Damien Perrinelle, adjoint de Pocognoli, comme prête-nom du coach. Mais Perrinelle est aussi en formation cette année. Le Rocher aurait donc eu aussi à payer l’amende, mais s’il précise au canard qu’il « a toujours eu à l’esprit de devoir payer une amende à partir de l’arrivée de Sébastien Pocognoli. » …

UL pour SOFOOT.com