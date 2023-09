Ségolène Royal, la prof d’instruction civique de Cyril Hanouna

Elle ne prétend pas être la caution de gauche de Cyril Hanouna. Plutôt une sorte de professeure d'instruction civique s'adressant au 1,8 million de téléspectateurs qui regardent en moyenne chaque soir l'émission Touche pas à mon poste . À 69 ans, Ségolène Royal, candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2007, lance cette semaine sa nouvelle carrière télévisuelle sur C8.

L'ancienne ministre socialiste de l'Éducation animera une capsule personnelle « Ségolène explique » pendant laquelle elle se verra poser cinq questions. Elle n'interviendra pas à la table des autres chroniqueurs mais devrait toucher, comme eux, entre 300 euros à 500 euros par émission. « Je vais faire des modules d'instruction civique », a-t-elle expliqué sur France Inter.

Sur Europe 1, Cyril Hanouna a précisé que les deux premières interventions de la femme politique traiteraient des vacances des politiques et du harcèlement scolaire. « Je vais par exemple lui demander si un ministre a le droit d'aller loin en vacances, si le président doit obligatoirement aller au Fort de Brégançon, si tous les ministres doivent avoir leur téléphone portable branché », a-t-il détaillé. « Il s'agit d'expliquer en termes simples et clairs, à partir de ma longue expérience, théorique et pratique, des sujets présumés complexes », a précisé Ségolène Royal au Tarn libre .

Le recrutement de cette nouvelle

