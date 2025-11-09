 Aller au contenu principal
Sébastien Pocognoli pointe les manques de Monaco
information fournie par So Foot 09/11/2025 à 10:38

Perdre 4-1 à domicile, ça fait mal.

Surtout quand on se nomme Monaco, qu’on ambitionne de jouer les premiers rôles en championnat et qu’on affronte une équipe qui ne vise pas des objectifs aussi élevés. Pourtant, le club de la Principauté s’est fait dégommer à la maison par Lens ce samedi à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1 en encaissant trois buts avant même la mi-temps. Un gros échec pour Sébastien Pocognoli, qui a admis les manques béants de son équipe au micro de Ligue 1+ et dont le début d’aventure sur le Rocher s’avère assez compliqué.…

