 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sébastien Pocognoli peste sur l’arbitrage après l'élimination de Monaco
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 09:32

Sébastien Pocognoli peste sur l’arbitrage après l'élimination de Monaco

Sébastien Pocognoli peste sur l’arbitrage après l'élimination de Monaco

Passer à deux doigts d’éliminer le PSG, ça peut rendre mauvais perdant. L’entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, a pesté contre l’arbitrage après le match de barrage de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (2-2, 5-4 cumulé).

Pocognoli ne digère pas le rouge de Coulibaly

Pour lui, le carton rouge de Mamadou Coulibaly est peut-être un peu sévère . « Un carton avec un but immédiat. Pour moi, il n’est pas mérité. Je trouve qu’il est sévère, surtout que ses deux cartons se trouvent dans un laps de cinq minutes , râle le coach belge. Si l’arbitre le donne, il aurait aussi pu le donner à Hernandez. Coulibaly est un jeune joueur, Hernandez a gagné la Coupe du monde et c’est à lui qu’on dit de se calmer. Il y a deux poids, deux mesures. C’est arrivé trop souvent à Monaco. Il y a aussi un peu de colère. »

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank