Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche
En voilà un qui ne va pas s’aventurer avec les diminutifs sur le maillot. Le latéral gauche portugais Flavio Nazinho s’est engagé pour quatre saisons à l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges, pour un montant avoisinant les cinq millions d’euros. Avant de rejoindre la Belgique, le néo-Monégasque avait été formé au Sporting Portugal sans s’y imposer. Mais cette saison dans le pays de la frite, l’arrière gauche est devenu un véritable titulaire avec 32 apparitions.
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