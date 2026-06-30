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Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 14:51

Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche

Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche

En voilà un qui ne va pas s’aventurer avec les diminutifs sur le maillot. Le latéral gauche portugais Flavio Nazinho s’est engagé pour quatre saisons à l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges, pour un montant avoisinant les cinq millions d’euros. Avant de rejoindre la Belgique, le néo-Monégasque avait été formé au Sporting Portugal sans s’y imposer. Mais cette saison dans le pays de la frite, l’arrière gauche est devenu un véritable titulaire avec 32 apparitions.

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