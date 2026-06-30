Fallait pas cracher dans son Diop

International contesté à ses débuts en mars dernier, après avoir déclaré qu'il ne souhaitait représenter que l'équipe de France il y a sept ans, Issa Diop a mis tout le monde d'accord depuis le début du Mondial américain. En se montrant impérial en défense, mais pas que. Son but salvateur face aux Pays-Bas s'est chargé de justifier toute la confiance que lui a donné son sélectionneur Mohammed Ouahbi.

Son accent chantant tout droit venu d’Occitanie dénote certainement un peu au sein d’un vestiaire marocain multiculturel, mais ses partitions sur le terrain, elles, sont sans fausse note. Néo international depuis mars 2026, Issa Diop est devenu le sauveur des Lions de l’Atlas d’un coup de casque imparable face aux Pays-Bas. Une trajectoire fulgurante pour un joueur contesté à l’heure d’être appelé pour la première fois au printemps, quelques années après avoir clamé sa volonté de représenter l’équipe de France. En Amérique, l’ex-joueur le plus sexy de Premier League est à 29 ans en train de mettre tout le monde d’accord.

Contesté mais vite adopté

Pour comprendre l’histoire d’Issa Diop avec le Maroc, il faut rembobiner le fil. Jusqu’en mai 2019 plus exactement. À l’époque, le défenseur joue encore à Toulouse, son club formateur, et il évolue régulièrement dans les équipes de France jeunes, depuis les U16 même. Invité sur le plateau du Canal Football Club, l’intéressé s’exprime alors sur ses envies internationales, lui qui est aussi éligible aux sélections marocains et sénégalaises. « Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas sélectionné en équipe de France, ce serait un petit peu hypocrite […] Même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. » Les propos ne laissent présager d’aucun retour en arrière.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com