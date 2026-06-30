 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fallait pas cracher dans son Diop
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 14:21

Fallait pas cracher dans son Diop

Fallait pas cracher dans son Diop

International contesté à ses débuts en mars dernier, après avoir déclaré qu'il ne souhaitait représenter que l'équipe de France il y a sept ans, Issa Diop a mis tout le monde d'accord depuis le début du Mondial américain. En se montrant impérial en défense, mais pas que. Son but salvateur face aux Pays-Bas s'est chargé de justifier toute la confiance que lui a donné son sélectionneur Mohammed Ouahbi.

Son accent chantant tout droit venu d’Occitanie dénote certainement un peu au sein d’un vestiaire marocain multiculturel, mais ses partitions sur le terrain, elles, sont sans fausse note. Néo international depuis mars 2026, Issa Diop est devenu le sauveur des Lions de l’Atlas d’un coup de casque imparable face aux Pays-Bas. Une trajectoire fulgurante pour un joueur contesté à l’heure d’être appelé pour la première fois au printemps, quelques années après avoir clamé sa volonté de représenter l’équipe de France. En Amérique, l’ex-joueur le plus sexy de Premier League est à 29 ans en train de mettre tout le monde d’accord.

Contesté mais vite adopté

Pour comprendre l’histoire d’Issa Diop avec le Maroc, il faut rembobiner le fil. Jusqu’en mai 2019 plus exactement. À l’époque, le défenseur joue encore à Toulouse, son club formateur, et il évolue régulièrement dans les équipes de France jeunes, depuis les U16 même. Invité sur le plateau du Canal Football Club, l’intéressé s’exprime alors sur ses envies internationales, lui qui est aussi éligible aux sélections marocains et sénégalaises. « Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas sélectionné en équipe de France, ce serait un petit peu hypocrite […] Même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. » Les propos ne laissent présager d’aucun retour en arrière.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Matheus Cunha pas tendre avec Kento Shiogai
    Matheus Cunha pas tendre avec Kento Shiogai
    information fournie par So Foot 30.06.2026 15:26 

    Hacunha Matata ! Un peu de positivité aurait pu faire du bien à Matheus Cunha, qui n’a pas du tout apprécié les propos de Kento Shiogai avant la rencontre entre le Brésil et le Japon (2-1). La qualification en poche, l’attaquant de Manchester United ne s’est pas ... Lire la suite

  • L'équipe de France, emmenée par son capitaine Kylian Mbappé, avant le troisième match de poule des Bleus à la Coupe du monde, le 26 juin 2026 contre la Norvège, à Foxborough ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mattia Ozbot )
    Mondial-2026: la France favorite prudente, la Norvège décomplexée et un Mexique qui rêve
    information fournie par AFP 30.06.2026 15:21 

    Avec leur attaque irrésistible, les Bleus poursuivent leur quête d'une troisième étoile en voulant éviter tout excès de confiance mardi face à la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde, qui a vu l'Allemagne éliminée par le Paraguay et le Maroc prendre le pas ... Lire la suite

  • La stat qui devrait inquiéter les Bleus avant de défier la Suède
    La stat qui devrait inquiéter les Bleus avant de défier la Suède
    information fournie par So Foot 30.06.2026 15:17 

    Mauvais présage ? Malgré un carton plein en phase de groupes, les Bleus devront peut-être se méfier de leur adversaire du jour, surtout pour les plus superstitieux. La France et la Suède se sont déjà croisées deux fois en tournoi majeur, et les Tricolores n’ont ... Lire la suite

  • Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche
    Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche
    information fournie par So Foot 30.06.2026 14:51 

    En voilà un qui ne va pas s’aventurer avec les diminutifs sur le maillot. Le latéral gauche portugais Flavio Nazinho s’est engagé pour quatre saisons à l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges, pour un montant avoisinant les cinq millions d’euros. Avant de rejoindre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank