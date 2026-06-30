L’étrange publication de l’UNECATEF

Mais quelle mouche a bien pu les piquer ? Alors que Claude Le Roy s’est engagé avec le Congo le 10 juin dernier, l’UNECATEF avait tenu à saluer la nouvelle aventure de l’entraîneur aux multiples expériences en Afrique sur son site.

Un montage au mieux maladroit

Jusqu’ici pas de souci, sauf que la publication en elle-même est un peu plus problématique. En effet, l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football a publié un visuel reprenant les codes de Tintin au Congo , où Le Roy, en voiture, est accompagné d’Omar Daf au milieu de la savane. Si la référence à la BD ne fait aucun doute, le choix est tout de même douteux .…

JF pour SOFOOT.com