Se marier dans un stade ? C'est possible en Allemagne

Le tout en crampons et maillot du club.

Se marier au stade Francis-Le-Basser, au Nouste Camp ou à Francis-Turcan ? Voici à peu près l’idée qu’ont eu les salariés du SV Darmstadt. L’actuel douzième de 2.Bundesliga autorise les mariages civils dans son stade. Le Merck-Stadion am Böllenfalltor a passé un accord avec la mairie de la ville pour accueillir les unions dans sa loge. « Nous sommes ravis que les coeurs bleu et blanc puissent battre plus fort non seulement les jours de match, mais aussi pour le plus beau jour de leur vie. » , s’est réjoui le club sur son site. Les prétendantes et prétendants n’ont plus qu’à envoyer un mail au service événementiel du club.…

UL pour SOFOOT.com