Scoop : Jules Koundé a « envie de gagner » la Ligue des nations

Y a pas de sous-compétition !

C’est le propos de Jules Koundé, présent en conférence de presse ce mardi à deux jours de Croatie-France, en quarts allers de Ligue des nations. Une compétition qui déchaîne forcément moins les foules, mais un trophée de plus (que la France a remporté en 2021) à ajouter au palmarès international pour le défenseur du FC Barcelone . « On a envie de la gagner, c’est l’opportunité d’aller chercher un trophée. C’est une compétition récente, moins flamboyante que la Coupe du monde ou l’Euro, mais on est engagés, donc on a pour but de bien figurer. » …

TJ pour SOFOOT.com