Lens tombe contre Lorient à Bollaert
Lens 0-1 Lorient
But : Koné (54 e )
Expulsion : Sagnan (90 e +2) pour le Racing …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Lens tombe contre Lorient à Bollaert
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Schalke 04 0-0 Bayern Surprise ! Schalke 04 a tenu tête au Bayern ce samedi à Gelsenkirchen (0-0). La performance du club de la Ruhr n’est pas anodine : c’est la première fois depuis le 15 février 2025 que le Bayern achève un match de Bundesliga sans marquer, soit ... Lire la suite
Inter 3-2 Naples Buts : Martínez (56 e , 90 e ), Thuram (82 e ) // Politano (50 e ), Højlund (53 e ) La rouetourne finit toujours par tourner. L’Inter a battu Naples ce samedi (3-2), et ce n’est pas rien : ce n’était plus arrivé en Serie A depuis décembre 2023. ... Lire la suite
Il reste du doliprane ? Le RC Lens a trébuché face au FC Lorient ce samedi (0-1), sa deuxième défaite de rang après celle subie à Strasbourg. Trois points au compteur après trois journées , forcément, ce n’est pas ce qu’espéraient les Sang et Or. Robin Risser a ... Lire la suite
Athletic 3-0 Atlético Buts : Williams (46 e ), Navarro (48 e ), Sancet (90 e ) Sale week-end pour les clubs madrilènes. Après le Real vendredi, c’est l’Atlético qui a mordu la poussière ce samedi. Et pas à moitié : les Colchoneros ont mangé une triple ration à ... Lire la suite
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