Scènes de chaos lors du Superclásico du Paraguay

De la fête à l’horreur. La rencontre entre le Club Olimpia et Cerro Porteño de la première division paraguayenne a été arrêtée après 29 minutes ce dimanche après de nombreux heurts en tribunes . Les premières échauffourées dans ce Superclásico ont eu lieu dans la tribune nord du stade Defensores del Chaco. Très vite, la situation s’est dégradée et de vraies émeutes ont éclaté, forçant certains supporters à se réfugier sur la pelouse.

#Apertura2026 | ¡IMPACTANTE! 😮 Terrible esto. Momento exacto en donde un efectivo de los casco azules cae totalmente sin fuerzas y prácticamente inconsciente, ayudado por otro policia de eventos deportivos y algunos miembros de la barra brava de Cerro Porteño. 📹 Gentileza |… pic.twitter.com/XIcGlt8Fne…

TM pour SOFOOT.com