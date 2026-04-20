Barcelone soulève déjà un trophée
Barcelone est champion ! Enfin… l’Unió Esportiva Sant Andreu est championne du groupe 3 de la Segunda Federación , le quatrième échelon espagnol. En s’imposant 2-1 face au Reus FC Reddis au Narcís Sala, les Quadribarrats s’assurent de terminer à la première place à deux journées de la fin du championnat.
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