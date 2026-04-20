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Pourquoi Afonso Moreira est pour l'OL une formidable raison d'être heureux
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 12:28

Pourquoi Afonso Moreira est pour l'OL une formidable raison d'être heureux

Pourquoi Afonso Moreira est pour l'OL une formidable raison d'être heureux

Buteur et passeur décisif contre le PSG, Afonso Moreira est l'invité surprise dans les cœurs lyonnais. Un gars qui était un cador des réserves au Portugal, et qui démontre aujourd'hui qu'il en a, de la réserve.

Afonso Moreira a tout pour être détestable. Le même dégradé que n’importe quel gars de son âge, la même célébration « night-night » que tous ceux qui suivent Stephen Curry sur les réseaux sociaux, et une ambition dévorante sans avoir coché les cases qui la rendrait légitime. Et c’est justement pour ces raisons que le Portugais de 21 ans est indispensable à l’OL. Une institution qui ne peut décemment pas cracher sur l’apport d’un jeune joueur qui ne demande pas la permission d’être efficace et n’attend aucune validation pour avoir de l’appétit.

Ce dimanche au Parc des Princes, c’est en partie grâce à son abattage de tous les instants et sa détermination à mettre la tête dans le but adverse que les Rhodaniens sont repartis du Parc des Princes avec une victoire aussi prestigieuse que primordiale dans la course à l’Europe. « Moreira a beaucoup d’énergie, beaucoup de courage. Il est très ambitieux. Aujourd’hui il a fait son meilleur match avec l’OL » , a concédé Paulo Fonseca au moment de distribuer les bons points.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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