Griedge Mbock salue la nomination de Marie-Louise Eta

Women power . L’intronisation de Marie-Louise Eta à la tête de l’équipe première de l’Union Berlin a marqué un tournant historique pour les femmes dans le football masculin de haut niveau . Après le nul de l’équipe de France féminine contre les Pays-Bas (1-1) ce samedi, la capitaine tricolore Griedge Mbock a salué cette « belle avancée » pour les femmes dans le football .

« Un beau signal »

« Écoutez, ça représente une belle avancée. C’est aussi un beau signal pour les jeunes filles qui aspirent à peut-être entraîner aussi un jour , a estimé la joueuse du PSG au micro de So Foot . C’est une bonne chose pour elle, je lui souhaite tout le meilleur en tout cas pour sa future mission. » …

VM pour SOFOOT.com