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Frank Lampard célébré en Angleterre
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 12:22

Frank Lampard célébré en Angleterre

Frank Lampard célébré en Angleterre

Une récompense bien méritée. Frank Lampard, entraîneur de Coventry City, a remporté le titre de meilleur manager de la saison en Championship lors de la cérémonie des EFL Awards 2026, récompensant les acteurs de l’EFL Championship, la League One et la League Two.

La légende de Chelsea, en poste depuis novembre 2024, a permis aux Sky Blues de valider leur montée en Premier League la saison prochaine, à trois journées de la fin de l’exercice 2025-2026. Coventry City retrouve l’élite du football anglais pour la première fois depuis 25 ans .…

CT pour SOFOOT.com

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