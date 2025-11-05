Savez-vous qui est le jeune joueur le plus cher au monde ?
Un montant t’as peur.
Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a listé les moins de 20 ans les plus chers . Sans surprise, le classement est largement dominé par Lamine Yamal et sa valeur évaluée à 350 millions d’euros. L’Espagnol de 18 ans devance son premier poursuivant Estevão , de 232 millions d’euros (118 millions d’euros) et son partenaire Pau Caubarsi dont la valeur est estimée à 113 millions d’euros.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
