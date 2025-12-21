Olise et Kane continuent de kiffer
Heidenheim 0-4 Bayern
Buts : Stanišić (15 e ), Olise (32 e ), Díaz (86 e ), Kane (90 e +2)
Le Bayern tient à son petit confort.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Olise et Kane continuent de kiffer
Buts : Stanišić (15 e ), Olise (32 e ), Díaz (86 e ), Kane (90 e +2)
Le Bayern tient à son petit confort.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Fiorentina 5-1 Udinese Buts : Mandragora (21 e ), Gudmundsson (42 e ), Ndour (45 e +5), Kean (56 e , 68 e ) pour la Fiorentina // Solet (66 e ) pour l’Udinese 210 jours plus tard, la Fiorentina a gagné un match de Serie A.… AC pour SOFOOT.com
Aston Villa 2-1 Manchester United Buts : Rogers (45 e , 57 e ) pour Aston Villa // Cunha (45 e +3) pour Manchester United Ils sont fous ces Villans.… AC pour SOFOOT.com
Les rennes du Père Noël, on ne sait pas, mais le Rennes de Beye, lui, va bien. Le Stade rennais a fait respecter la hiérarchie face aux Sables d’Olonne, pensionnaire de N3, en 32 es de finale de la Coupe de France (3-0). Breel Embolo a signé un doublé, d’une frappe ... Lire la suite
Dura lex, sed lex. Montreuil (R1) et Chauvigny (N3) s’affrontent en ce moment même pour une place en seizièmes de finale de la Coupe de France . Un match déjà historique puisque l’arbitre a sorti le carton rouge de sa poche alors que le chronomètre affichait… 17 ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer