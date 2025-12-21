Bayeux tire le gros lot en 16es de la Coupe
Le rêve continue.
Pensionnaire de R1, Bayeux a hérité de l’OM lors du tirage au sort des 16 es de finale de la Coupe de France , réalisé ce dimanche. Déjà tombeurs de deux clubs de divisions supérieures, Caen (N1) et Blois (N2), les Normands vivront le grand frisson contre un club participant à la Ligue des champions. L’autre club de R1 encore en lice, Montreuil, défiera une équipe de Ligue 2 , Amiens.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
