information fournie par So Foot • 21/12/2025 à 19:45

Aston Villa suit le rythme d'Arsenal et Manchester City

Aston Villa suit le rythme d'Arsenal et Manchester City

Aston Villa 2-1 Manchester United

Buts : Rogers (45 e , 57 e ) pour Aston Villa // Cunha (45 e +3) pour Manchester United

Ils sont fous ces Villans.…

AC pour SOFOOT.com