information fournie par So Foot • 21/12/2025 à 20:21

La Fiorentina a enfin gagné un match !

La Fiorentina a enfin gagné un match !

Fiorentina 5-1 Udinese

Buts : Mandragora (21 e ), Gudmundsson (42 e ), Ndour (45 e +5), Kean (56 e , 68 e ) pour la Fiorentina // Solet (66 e ) pour l’Udinese

210 jours plus tard, la Fiorentina a gagné un match de Serie A.…

AC pour SOFOOT.com