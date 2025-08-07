Savanier est prévenu, il devra « se bouger le cul »

Qu’il paraît loin, le temps où Téji Savanier enchantait la Ligue 1…

Le capitaine de Montpellier a vécu une saison 2024-2025 cataclysmique . La phase retour s’est révélée particulièrement pénible avec la perte de son brassard , pas le moindre but marqué et des polémiques sur sa compétitivité . Son président Laurent Nicollin est allé droit au but dans les colonnes de Midi Libre : « C’est vrai que la saison dernière a été compliquée pour lui, à la fois sportivement et en dehors. J’ai été obligé de lui enlever le capitanat car malheureusement, il n’a pas été à la hauteur. » …

QB pour SOFOOT.com