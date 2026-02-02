Sassuolo décharge l'OM de deux joueurs indésirables
Sassuolo is the new Genoa. À Marseille, le dernier jour du mercato rime souvent avec transferts à gogo. Celui de ce mois de janvier ne déroge pas à la règle, dans le sens des arrivées comme des départs, Himad Abdelli ayant déjà posé ses valises sur la Canebière.
Ismaël Koné définitivement transféré
Le club de Sassuolo, actuel 10 e de Serie A, se présente de son côté comme une terre d’accueil pour les indésirables marseillais. Après avoir obtenu le prêt d’Ulisses Garcia, les Neroverdi ont officialisé l’arrivée de Darryl Bakola. Le jeune joueur de 18 ans quitte l’OM, qui devrait empocher 10 millions d’euros avec ce transfert.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer