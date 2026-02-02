Sassuolo décharge l'OM de deux joueurs indésirables

Sassuolo is the new Genoa. À Marseille, le dernier jour du mercato rime souvent avec transferts à gogo. Celui de ce mois de janvier ne déroge pas à la règle, dans le sens des arrivées comme des départs, Himad Abdelli ayant déjà posé ses valises sur la Canebière.

Ismaël Koné définitivement transféré

Le club de Sassuolo, actuel 10 e de Serie A, se présente de son côté comme une terre d’accueil pour les indésirables marseillais. Après avoir obtenu le prêt d’Ulisses Garcia, les Neroverdi ont officialisé l’arrivée de Darryl Bakola. Le jeune joueur de 18 ans quitte l’OM, qui devrait empocher 10 millions d’euros avec ce transfert.…

CG pour SOFOOT.com