Rennes mise sur un grand espoir marocain

Le Stade rennais sait aussi acheter. Après avoir ramassé des millions avec le transfert de Kader Meïté en Arabie saoudite et celui de Jérémy Jacquet qui doit être effectif cet été à Liverpool, le club breton a officialisé une recrue attendue depuis quelques jours : Yassir Zabiri.

Les bons conseils d’Aguerd et d’Aït-Boudlal

L’attaquant qui aura 21 ans à la fin du mois de février a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes, qui devrait débourser environ dix millions d’euros, le montant précis n’ayant pas fuité, pour le transfert du joueur qui évoluait à Famalicão depuis un an et demi (14 matchs et 4 buts cette saison).…

CG pour SOFOOT.com