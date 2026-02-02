 Aller au contenu principal
Rennes mise sur un grand espoir marocain
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 21:03

Le Stade rennais sait aussi acheter. Après avoir ramassé des millions avec le transfert de Kader Meïté en Arabie saoudite et celui de Jérémy Jacquet qui doit être effectif cet été à Liverpool, le club breton a officialisé une recrue attendue depuis quelques jours : Yassir Zabiri.

Les bons conseils d’Aguerd et d’Aït-Boudlal

L’attaquant qui aura 21 ans à la fin du mois de février a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes, qui devrait débourser environ dix millions d’euros, le montant précis n’ayant pas fuité, pour le transfert du joueur qui évoluait à Famalicão depuis un an et demi (14 matchs et 4 buts cette saison).…

CG pour SOFOOT.com

