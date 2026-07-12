Sarcelles: 300 personnes évacuées pour déminer un véhicule suspect près d'une synagogue

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, le 9 juin 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Trois cents personnes ont été évacuées samedi soir d'un quartier de Sarcelles, au nord de Paris, à la suite du signalement d'un véhicule suspect près d'une synagogue et qui s'est avéré contenir "une arme de guerre", a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Il a précisé sur BFMTV qu'une enquête judiciaire avait été ouverte après la découverte d'une arme dans ce véhicule signalé par le renseignement intérieur et "retrouvé non pas à proximité immédiate, mais à proximité" d'une synagogue de cette ville du Val-d'Oise.

"Nous ne connaissons pas encore les motifs", a-t-il dit, précisant que "les personnes ne sont pas encore identifiées" et qu'une "arme de guerre" avait été retrouvée dans le véhicule.

"Si rien ne permet de qualifier cette affaire de terroriste" à ce stade, "on verra bien ce que donnent les investigations judiciaires", a relevé le ministre de l'Intérieur.

Un périmètre de sécurité avait été mis en place samedi soir autour de cette voiture stationnée dans un quartier passant de cette ville du Val-d'Oise, aux abords d'un cinéma et de restaurants qui ont été évacués en début de soirée.

"On a été extrêmement réactifs", s'est satisfait le ministre de l'Intérieur, qualifiant de "remarquable" le travail des services de renseignement.

La grande synagogue de Sarcelles ne se trouve pas très loin de la rue ou était stationnée la voiture, signalée par la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure). Après le passage des démineurs, qui n'ont trouvé aucun explosif, il s'est avéré que la voiture contenait, selon une source policière, une arme de type fusil d'assaut et une arme de poing.

Le véhicule, signalé comme "inquiétant", est un véhicule "volé", avait précisé une source policière à l'AFP dans la matinée.

Laurent Nuñez a indiqué que "trois attaques" avaient été "déjouées" depuis le début de l'année, notamment en février dernier l'agression au couteau d'un gendarme sous l'Arc de Triomphe au moment de la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu.