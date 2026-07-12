Football/Coupe du monde: La France ne craint pas l'Espagne, mais respecte ses qualités

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Quart de finale - France - Maroc
par Karolos Grohmann
La France n'a pas peur de l'Espagne avant sa demi-finale de Coupe du monde mardi, a déclaré dimanche Ibrahima Konaté. Les Bleus restent toutefois conscients de la qualité de leur adversaire, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi.
La France, championne du monde en 2018 et finaliste quatre ans plus tard, connaît bien la Roja contre laquelle elle s'est inclinée en demi-finale de l'Euro 2024, puis en demi-finale de la Ligue des nations l'an dernier.
"Il ne faut avoir peur de personne", a déclaré Ibrahim Konaté en conférence de presse. "L'Espagne est une nation exceptionnelle et il ne faut pas se focaliser sur un joueur en particulier (...) L'équipe entière peut faire mal, il n'y a pas que Lamine."
Les Bleus ont disputé quatre des sept dernières finales mondiales. En cas de qualification pour la finale du 19 juillet à New York, ils renforceraient leur statut parmi les grandes nations de tournoi, à l'image de l'Allemagne de l'Ouest, finaliste à quatre reprises entre 1974 et 1990.
Ibrahim Konaté assure toutefois que les Français ne se projettent pas aussi loin.
"En toute honnêteté, on n'écoute pas ce qui se dit. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans cette humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition", a-t-il ajouté.
Les Bleus devront trouver le moyen de contourner la défense la plus efficace du tournoi, tout en limitant l'influence de Lamine Yamal sur les côtés.
"Je ne parlerais pas de peur, mais nous sommes conscients de leur qualité", a déclaré Maxence Lacroix. "Ils ont de très grands joueurs, mais nous voulons gagner."
"Lamine est un très bon joueur et il a montré qu'il pouvait faire mal aux équipes dans cette Coupe du monde. Nous ferons le travail nécessaire", a-t-il ajouté.
(Reportage de Karolos Grohmann ; version française Olivier Cherfan)
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