Football/Coupe du monde: La France ne craint pas l'Espagne, mais respecte ses qualités

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Quart de finale - France - Maroc

par Karolos Grohmann

La ‌France n'a pas peur de l'Espagne avant sa demi-finale de Coupe du monde ​mardi, a déclaré dimanche Ibrahima Konaté. Les Bleus restent toutefois conscients de la qualité de leur adversaire, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le ​début du tournoi.

La France, championne du monde en 2018 et finaliste quatre ans plus tard, connaît bien ​la Roja contre laquelle elle s'est ⁠inclinée en demi-finale de l'Euro 2024, puis en demi-finale de la Ligue ‌des nations l'an dernier.

"Il ne faut avoir peur de personne", a déclaré Ibrahim Konaté en conférence de presse. "L'Espagne est une nation ​exceptionnelle et il ne ‌faut pas se focaliser sur un joueur en particulier (...) ⁠L'équipe entière peut faire mal, il n'y a pas que Lamine."

Les Bleus ont disputé quatre des sept dernières finales mondiales. En cas de qualification pour la ⁠finale du 19 ‌juillet à New York, ils renforceraient leur statut parmi les ⁠grandes nations de tournoi, à l'image de l'Allemagne de l'Ouest, finaliste à ‌quatre reprises entre 1974 et 1990.

Ibrahim Konaté assure toutefois que les ⁠Français ne se projettent pas aussi loin.

"En toute honnêteté, ⁠on n'écoute pas ce ‌qui se dit. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans ​cette humilité et ne pas tomber dans ‌ce piège, surtout à ce moment de la compétition", a-t-il ajouté.

Les Bleus devront trouver le moyen ​de contourner la défense la plus efficace du tournoi, tout en limitant l'influence de Lamine Yamal sur les côtés.

"Je ne parlerais pas de ⁠peur, mais nous sommes conscients de leur qualité", a déclaré Maxence Lacroix. "Ils ont de très grands joueurs, mais nous voulons gagner."

"Lamine est un très bon joueur et il a montré qu'il pouvait faire mal aux équipes dans cette Coupe du monde. Nous ferons le travail nécessaire", a-t-il ajouté.

(Reportage de Karolos Grohmann ; ​version française Olivier Cherfan)