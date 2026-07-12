Cyclisme/Tour de France-Van der Poel règle l'échappée et s'offre la 9e étape

Tour de France

par Vincent Daheron

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) s'est ‌offert dimanche à Ussel (Corrèze) une troisième victoire sur le Tour de France en réglant au sprint ses trois derniers compagnons d'échappée ​à l'issue d'une neuvième étape raccourcie en raison de la canicule.

Le Néerlandais de 31 ans a devancé le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) et le Français Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune de ​leader du classement général.

Après deux étapes promises aux sprinteurs, les baroudeurs avaient coché cette journée 100% corrézienne au départ de Malemort, rabotée de 30 km par les organisateurs ​en raison de la vigilance rouge canicule.

Sous une chaleur à ⁠nouveau étouffante, la bataille a fait rage pour intégrer l'échappée jusqu'à ce qu'un groupe de huit solides coureurs parvienne ‌à s'évader du peloton.

Les fuyards n'ont jamais véritablement pris le large, tenus en laisse par les formations UAE Team Emirates-XRG et, surtout, Netcompany INEOS, visiblement pour favoriser les desseins d'Egan Bernal, 11e du classement ​général.

L'échappée s'est disloquée dans le mont Bessou (900 ‌m à 7,3% de pente moyenne), à 25 km de l'arrivée, sous l'impulsion de Mathieu ⁠van der Poel. Le champion du monde 2023 a attaqué, rejoint par Tobias Johannessen, Alex Baudin et Tom Pidcock, après avoir réparé un problème mécanique en donnant plusieurs coups de talon sur son dérailleur arrière pendant qu'il roulait.

Le quatuor a résisté au ⁠retour du peloton, au sein ‌duquel Mads Pedersen avait l'intention de décrocher un deuxième bouquet après sa victoire à Foix (Ariège), mardi. Assurément ⁠le plus rapide de l'échappée, "MVDP" a lancé son sprint tardivement mais n'a jamais été inquiété par ses rivaux.

"J'ai dépensé beaucoup ‌d'énergie à essayer de garder l'échappée en vie, il y avait beaucoup de pression de la part du ⁠peloton", a déclaré le triple vainqueur de Paris-Roubaix. "Les routes étaient horribles pour une échappée, avec ⁠du vent de face toute ‌la journée. On s'est vraiment battus et je suis content d'avoir conclu."

Le peloton, lancé à vive allure, a franchi la ligne ​six secondes plus tard, l'Italien Filippo Ganna (Netcompany INEOS) réglant le sprint ‌du peloton devant le Danois Mads Pedersen, qui consolide son maillot vert du leader du classement par points.

L'équipe Alpecin-Premier Tech était en quête d'un premier ​succès sur cette 113e édition après les échecs de Jasper Philipsen, pourtant l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, lors des trois premières étapes qui lui correspondaient.

"C'était une journée super difficile. Le début du Tour n'a pas été très bon pour ⁠notre équipe, mais on est restés calmes, on a continué de croire que ça allait tourner. C'est vraiment bien d'arriver à la première journée de repos avec une victoire", a poursuivi le Néerlandais, déjà vainqueur sur la Grande boucle en 2021 à Mûr-de-Bretagne (Côtes-d'Armor) et en 2025 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Le peloton fait relâche lundi après neuf premières étapes éprouvantes, en grande partie à cause des fortes chaleurs.

La 10e étape, mardi, proposera un parcours difficile de 166,6 km et 3.300 m de dénivelé positif entre Aurillac (Cantal) et ​Le Lioran (Cantal).

(Reportage de Vincent Daheron à Ussel)