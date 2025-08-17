 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho
information fournie par So Foot 17/08/2025 à 23:57

Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

La descente aux enfers.

Opposé au Vasco da Gama ce dimanche, le Santos de Neymar a totalement sombré, concédant une très lourde défaite (0-6) . Une rencontre entre mal classés du championnat brésilien lors de laquelle Philippe Coutinho a inscrit un doublé en début de seconde période, dont un joli piqué pour le cinquième but de la soirée. Surtout avec ce résultat, l’équipe de l’ancien parisien voit son adversaire du jour recoller et ne compte plus que deux petits points d’avance sur la zone de relégation.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:27 

    Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid Buts : Rubio (73 e ) et Milla (84 e ) pour les Pericos // Álvarez (37 e ) pour les Colchoneros Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.… TB pour SOFOOT.com

  • Le capitaine du PSG Vitinha (c), auteur du but de la victoire à Nantes, le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Ligue 1: le PSG se lance doucement, Lille accroché malgré Giroud
    information fournie par AFP 17.08.2025 23:04 

    Le Paris SG, champion de France et d'Europe en titre, a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès sans forcer 1-0 à Nantes, dimanche. Plus tôt, Lille a concédé le nul 3-3 à Brest malgré un but de sa recrue star Olivier Giroud, alors que les trois promus, le Paris ... Lire la suite

  • Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:02 

    Ça ne s’arrêtera donc jamais ? Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe ... Lire la suite

  • Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Ligue 1: le PSG réussit ses débuts, sans briller
    information fournie par AFP 17.08.2025 22:54 

    Le Paris SG, avec un onze de départ totalement remanié, n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France mais a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la première journée de Ligue 1. Quatre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank