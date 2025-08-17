Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho
La descente aux enfers.
Opposé au Vasco da Gama ce dimanche, le Santos de Neymar a totalement sombré, concédant une très lourde défaite (0-6) . Une rencontre entre mal classés du championnat brésilien lors de laquelle Philippe Coutinho a inscrit un doublé en début de seconde période, dont un joli piqué pour le cinquième but de la soirée. Surtout avec ce résultat, l’équipe de l’ancien parisien voit son adversaire du jour recoller et ne compte plus que deux petits points d’avance sur la zone de relégation.…
TB pour SOFOOT.com
