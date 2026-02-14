L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou

L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou

Inter Milan 3-2 Juventus

Buts : Cambiaso (17 e CSC), Esposito (76 e ) et Zielinski (90 e ) pour les Nerazzuri // Cambiaso (26 e ) et Locatelli (83 e ) pour les Bianconeri

Expulsion : Kalulu (42 e ) pour les Bianconeri …

TB pour SOFOOT.com