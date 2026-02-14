Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
information fournie par So Foot•14/02/2026 à 22:47
L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
Inter Milan 3-2 Juventus
Buts : Cambiaso (17
e
CSC), Esposito (76
e
) et Zielinski (90
e
) pour les Nerazzuri // Cambiaso (26
e
) et Locatelli (83
e
) pour les Bianconeri
Le rouge de la discorde. Visiblement le board turinois composé de Luciano Spalletti l’entraîneur des Bianconeri, Damien Comolli Directeur général du club et Giorgio Chiellini n’ont que très peu apprécié l’expulsion de Pierre Kalulu juste avant la mi-temps pour ...
Lire la suite
Real Madrid 4-1 Real Sociedad Buts : G.García (5 e ), Vinícius Júnior (25 e SP, 48 e SP), Valverde (31 e ) pour les Merengues // Oyarzabal (21 e SP) pour les Txuri-Urdin Pas de sentiments. Malgré un Kylian Mbappé sur le banc, le Real Madrid s’est facilement imposé ...
Lire la suite
Paris FC 0-5 RC Lens Buts : Saïd (24 e , 38 e ), Thauvin (58 e ), Fofana (90 e , 90 e +5) pour les Sang et or Rouleau compresseur. Alors que le Paris Saint-Germain a lourdement chuté sur la pelouse de Rennes (3-1) vendredi soir, Lens avait l’occasion de récupérer ...
Lire la suite
Liverpool 3-0 Brighton Buts : Jones (42 e ), Szoboszlai (56 e ) et Salah (68 e SP) Encore des espoirs de titre. Distancés en championnat, les Reds de Liverpool restent en lice en FA Cup . Opposés à Brighton en seizièmes de finale, ils ont en effet imposé leur supériorité ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer