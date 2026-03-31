Sans jouer, la France peut rêver de la première place du classement FIFA

Sans jouer, la France peut rêver de la première place du classement FIFA

Arriver sur le trône en chaussons. L’équipe de France a bouclé sa trêve internationale outre-Atlantique dimanche en s’imposant contre le Brésil (1-2) puis la Colombie (1-3). Pourtant, les joueurs de Didier Deschamps pourraient avoir la bonne surprise de commencer le mois d’avril sur le toit du classement de la FIFA en cas de contre-performance de l’Espagne face à l’Égypte.

La Roja affronte les Pharaons ce mardi soir. Un autre résultat qu’une victoire et les partenaires de Lamine Yamal reculeraient d’une place au classement FIFA.…

TC pour SOFOOT.com