Dimitri Payet et sa dernière discussion avec Marcelo Bielsa

Dimitri Payet est revenu en longueur sur sa carrière à l’OM dans Ils font Marseille . L’occasion de livrer de nouveaux éléments de l’intérieur sur la saison si particulière avec Marcelo Bielsa.

De passage dans le podcast Ils font Marseille , Dimitri Payet est revenu en longueur sur les moments forts de sa carrière. Il a notamment évoqué Marcelo Bielsa, alors que les deux hommes ont collaboré durant la saison 2014-2015 qui avait fait des étincelles.

Pourtant, première révélation, cette association aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Vincent Labrune, alors président de l’OM, souhaite le vendre en mai 2014 à Swansea après une première saison timide. « Je peux comprendre. Quand un club investit sur vous et que vous avez une année très difficile, la question se pose, il y a une logique économique à avoir , commente le jeune retraité. Mais je n’avais jamais quitté un club sur un échec, donc je ne voulais pas partir. » Payet découvre alors Bielsa, sa méthode, tout en sachant que le coach a été prévenu qu’il pouvait partir à tout moment pour financer le reste du mercato. « Mais il a fallu un match pour tout changer, un match contre le Bayer Leverkusen où il me met en 10, et à la fin, il dit que je ne vais pas bouger. Ça s’est joué sur un match amical de présaison . » …

RC pour SOFOOT.com